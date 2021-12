Prima di tutto, vorremmo più qualità, ma non nei ragazzi, perché quella può essere allenata. No vorremmo più qualità nell'intero mondo delle giovanili. Basta strutture fatiscenti e campi che sembrano rimasti negli anni 70. Investire nei centri di allenamento dei giovani è un investimento sul futuro e non può che fare bene in prospettiva anche ai bilanci dei club.

Per lo speciale Natale del nostro non regaleremo il profilo di qualcuno dei nostri ragazzi, e non tracceremo lo stato dell'arte del nostro campionato. Ipoteticamente abbiamo scelto di scrivere una letterina al nostro per i ragazzi che hanno vissuto la Pandemia Covd nel pieno del loro percorso e, forse, nel momento più importante. Qualcuno di loro ha perso un anno, qualcuno virtualmente addirittura due, ma quello che abbiamo imparato in questi due anni è che a errori che inevitabilmente pongono i nostri settori giovanili un po' più indietro rispetto a quelli esteri. Per questo, e non perché sono stati più che buoni, ti chiediamo tre semplici regali per il proseguo dell'anno e per le prossime annate. Consapevoli di averti chiesto uno sforzo importante, ma consci che la nostra voce potrà essere ascoltata... Grazie Babbo e buon Natale