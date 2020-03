: a maggio non è detto potremo uscire di casa, forse un giorno di maggio, chissà quale, forse.Finito e chiuso il campionato di Serie A nella mia testa, nella mia giornata di questi indefinibili giorni il calcio non c'è, non ci può essere. E non so cosa possa esserci nella testa di chi crede il campionato possa ripartire a maggio.Qualunque cosa ci sia, è fuori dalla realtà: ieri, appena. Tre mesi, novanta giorni fanno giugno.. Non ce l'ho con niente e nessuno, il senno di poi non può essere metro di giudizio.In Cina hanno reagito con ritardo, non mancando di negare, all'inizio. E così han fatto tutti e ancora fanno: l'Italia, la Corea, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, gli Usa...Tutti non hanno voluto credere e hanno provato a rimuovere l'evidenza.Non posso non pensare quella partita senza associarla al morto ogni due minuti qui e oggi e a quel crudelissimo morire da coronavirus che è morire da soli, senza ultime parole, ultimo sguardo, ultimo contatto umano. Quindi calcio...non ora., discretamente indecenti supercazzole per dire in sostanza: vediamo se, quanto, come... L'indecenza sta nel fatto che verranno, vengono tagliati (se non travolti) risparmi, aziende, botteghe, lavoro, redditi e quando sarà finita ci sarà gente non poca che avrà bisogni di soldi che non ha, per mangiare, pagare affitto, pagare dipendenti, riaprire. Ed è quindi indecente provare a sottrarsi., così medici e infermieri si distraggono un po'... Tanto andrà tutto bene. No, non va tutto bene, anzi va male come non mai. E di fronte al male che va, l'unica e la migliore è un razionale, civile, decente, umano, composto e commosso silenzio. Anche per il calcio.