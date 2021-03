, blocca prima decine e ormai centinaia di altre navi. Ci vorranno giorni, forse due settimane per rimuoverlo da dove si è spiaggiato e insieme incagliato. E ogni giorno è un salasso per l'armatore della nave e per l'Egitto. Ma il danno economico si estende con la classica forma della macchia d'olio: merci ferme, aumento del loro costo, rifornimenti ridotti e, se dura davvero settimane, inevitabile conseguenza sui prezzi.- Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio, calcola: ristoro medio da governo ad aziende pari a media di 3.700 euro ad impresa. Sangalli dice: non bastano. E fin qui...Poi Sangalli: "chiediamo siano sospesi costi locazioni". E ancora fin qui comprensibile (anche se non si può scaricare sui privati, i proprietari di immobili, una spesa che deve essere pubblica). Poi Sangalli ancora: "proroga moratoria in essere e introduzione di nuove moratorie" per i debiti e finanziamenti delle aziende. Fino a quando? Moratoria all'infinito e senza limite temporale vuol dire in concreto chiedere a nome dei commercianti che a pagare siano i risparmiatori tutti. Tutti, perché se debito è in eterno o sine die esentato dal pagamento, non pagano (saltano) le banche ma paga (salta) il valore dei risparmi investiti. Ci si può e ci si deve ristorare un po' per uno tra categorie, ripartendo il danno e quindi accettandone una quota. Altrimenti è appunto: ristoriamoci e partite.- La domanda la fa Aldo Grasso sul Corriere della Sera e qui modestamente la giriamo. Andrea Scanzi ha fatto sapere al mondo perché si è vaccinato in anagrafica giovinezza: "Ho utilizzato la mia personalità, la mia popolarità, io mio seguito sui social e nel mondo reale...". Dunque si è vaccinato in missione per conto della buona causa del vaccino. La stessa personalità, popolarità, lo stesso seguito che lo stesso Scanzi aveva utilizzato quando diceva Covid più o meno un raffreddore e dichiarava demenziali le misure anti contagio? Pare di sì, in effetti tra i due momenti di costante c'è il culto del proprio Io. Bianca Berlinguer (non l'unica) ha subito inviato Scanzi ad officiare se stesso in tv. Scanzi a Cartabianca nelle vesti, momentanee, di Mauro Corona (copyright Aldo Grasso) nelle sceneggiatura consueta: il club degli anti sistema di sistema. Mentre nella stessa puntata Simona Ventura istruiva su come si cura il Covid basando la terapia sul canone del vissuto (mio) vale più dello studiato (vostro, dei medici) la trasmissione tutta e tutta la famiglia allargata dei comunicatori fissi in tv avvolgevano di affetto e comprensione Scanzi. Domanda: e se fosse stato un Renzi a vaccinarsi prima degli altri dicendo l'ho fatto per papà e per l'umanità?