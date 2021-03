Draghi premier non è il castigamatti sperato più che temuto. Ha per esempio accettatoun po' lottizzato secondo planimetria di sovrapposte culture politiche. Ancora: nonostante due recenti sentenze della Corte Costituzionale che ha dichiaratole relative burocrazie partitiche. Ancora:come forse a quel punto doveva,d'estate per recuperare scuola perduta, come pure voleva e doveva. Ancora:traforata come è da decine, centinaia di eccezioni ufficialmente ammesse e da milioni di eccezioni che la gente si prende e concede. Ancora:non riesce nemmeno a mettere di fronte alla realtà i sindacati che non vogliono solo aiuto e sostegno ma esplicitamente e totalmente vogliono continuare come prima con l'azienda di prima.Di quelli che trasformano l'acqua in vino pare, non è sicuro e neanche quello è storicamente accertato, ce ne sia stato uno solo.. No, castigamatti non ce n'è e nemmeno Draghi lo è. Però di socialmente e politicamente matti in Italia ce n'è abbondanza, inflazione, ridondanza e ampia rappresentanza.Trump lo sfotteva dicendo che dormiva in piedi causa età. Ed ecco cheIl conto del lungo lavoro russo per corrodere le fondamenta del rapporto tra democrazie occidentali e consenso allevando e nutrendo una pubblica opinione anti sistema e anti Stato e questo mediante una organizzata campagna di menzogne via web e social. Il conto della mano autoritaria dello Stato russo, autoritaria e spiccia fino a togliere letteralmente di mezzo gli scomodi no i fastidiosi. Il conto dell'essersi allargato sul pianeta contando su una affinità culturale con Trump.Il conto di una sfida che il sistema socio economico russo non ha le condizioni per sostenerla, tanto meno per vincerla.Prof hanno giustamente 32 giorni l'anno di ferie. E giustamente vogliono farle dopo un anno durissimo anche per loro. Ma, se le ferie le fanno tutte, perché se le scuole rimanessero aperte dopo metà giugno loro coinvolti solo su base volontaria e pagati a parte, parte oltre la normale retribuzione? Se faccio, se godo di tutte le mie ferie perché in altra parte del calendario c'è una parte in cui mi si può chiamare al lavoro solo su base volontaria e pagato a parte? Chi vanta e reclama questa condizione? Nessuno. E allora perché lo fanno i sindacati della scuola? Perché i lavoratori della scuola d'abitudine e in tempi normali d'estate (anche a ferie fatte ed esaurite) lavorano al normale ritmo ridotto. Lavorano, ma non al ritmo del lavoro a scuola e in classe.Questo per la volontarietà dell'andare o no a scuola e in classe in qualche settimana d'estate. Quanto alla richiesta di essere pagati non una volta ma una volta e un pezzetto in più, è dare una piccola ma esauriente lezione di come trar profitto da guai pubblici.Ema ha verificato e controllato e ha fornito risultati della ricerca e controllo: gli episodi tromboloetici registrati nella popolazione vaccinata sono inferiori per numero a quelli che si registrano in analoghe quantità di popolazione non vaccinata.Punto, i fatti finiscono qui. Poi, dice Ema, ciascun Stato libero di bloccare o no un vaccino. Appunto per gli Stati, fornito da Ema: nei quattro giorni di blocco di AstraZeneca, diecimila i morti in Ue di Covid. Quanti i morti futuri prenotati sprenotando quattro o più giorni di vaccinazioni?