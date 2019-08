Per quel che riguarda il mercato in uscita, infatti, in casa Juve si lavora come se fossero gli ultimi giorni utili: troppo centrale il mercato della Premier per riuscire a vendere alle cifre sperate. Allora Fabioe i suoi uomini di fiducia non possono fermarsi un solo attimo. Con lo United si parla anche di Mario, con l'Everton si è già concluso l'affare Moise. EE mentre la trattativa tra l'esterno portoghese e il club guidato da Per Guardiola è già arrivata a lieto fine sia dal punto di vista economico che progettuale, si continua a lavorare per superare gli ultimi due ostacoli: la differenza nella valutazione dei due cartellini, la distanza tra domanda e offerta a livello di ingaggio.: tra bonus e buonsenso, la sensazione è che si possa trovare una felice conclusione a metà strada.Di questo si è parlato ancora oggi nell'ultimo incontro con l'entourage del giocatore, a breve un nuovo punto della situazione. Parti al lavoro dunque, con la volontà comune di concludere tutto nel minor tempo possibile. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com