Il Manchester City avrebbe presentato al Valencia un'offerta da 45 milioni per Joao Cancelo, che non sarà riscattato dall'Inter secondo la cifra prevista di 35 milioni di euro. Il portoghese - secondo quanto riporta Top Calcio 24 - vorrebbe rimanere in nerazzurro ma, nell'impossibilità, accetterebbe di buon grado un trasferimento alla corte di Guardiola. Un quadro che renderebbe più complicato per la Juventus avvicinarsi a un giocatore da tempo seguito dal club bianconero.