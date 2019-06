La Juventus non si ferma e il suo mercato, una volta annunciato l'allenatore, può cominciare davvero, provando a chiudere uno di quei grandi colpi messi nel mirino. Chi vuole, in queste riga, legga pure: Paul Pogba. Ma entro il 30 giugno la priorità è comunque quella di cedere, per rientrare degli investimenti precedenti e per non chiudere l'esercizio in profondo rosso.