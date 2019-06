La Juventus lavora per trovare un sostituto al probabile partente Joao Cancelo. Il nome che prende sempre più quota a proposito di fasce è quello di Kieran Trippier. L’esterno inglese sembra prossimo a salutare il Tottenham dopo una stagione da protagonista, culminata con l’approdo in finale di Champions League, persa poi contro il Liverpool. Secondo il Times, ci sarebbe già una prima offerta dei bianconeri. La Juve si sarebbe spinta fino ai 50 milioni. Ora la palla passa agli Spurs: ancora non è chiaro se accetteranno o se tratterranno il giocatore ancora per un’altra stagione. La Vecchia Signora resta in agguato.