Quel doppio passo sulla fascia sinistra era inconfondibile: "Ma mica era così facile...". Se la ride oggi, che nella diretta Instagram di oggi ci ha raccontato aneddoti e curiosità della sua carriera. Dallo scudetto con la Roma nel 2001 al Mondiale '98 vinto con la Francia. Alt: "Ma quell'Europeo nel 2000 lo meritava l'Italia". Merci Vincent., ma volevo venire in Italia perché la Serie A era il top".- E Roma fu: "Che emozione l'arrivo a Fiumicino... non ero abituato a tante persone che mi accoglievano all'aeroporto. Io ho sempre dato il massimo per questa squadra".Quell'anno tra i due non correva buon sangue, ma l'intervento di Candela ha fatto la differenza: "Vincenzo era da una parte, l'allenatore dal'altra. Alla fine li ho convinti a fare un brindisi e a riappacificarsi". E pensare che Vincent avrebbe potuto lasciare la Roma molto prima: ", poi è arrivato Capello e sono rimasto in giallorosso".- Nel 2009 la partita di addio al calcio con tanto di bighe e centurioni: "". Sembrava di stare in un film: "Totti e Zidane sono entrati sulle bighe", Candela tra gli applausi degli oltre 40mila tifosi presenti all'Olimpico. Occhio malinconico per Vincent, che racconta la sua carriera ricordi e cartoline del passato. Oggi come ieri, giallorosso per sempre: "Lavoro nella radio e nella tv della Roma, ho un ristorante e quattro figlio. Diciamo che non mi annoio...". Ma il tempo per gli amici si trova sempre: ". Di fare trattative ancora meno". Meglio il padel: "Non voglio essere presuntuoso, ma tra gli ex giocatori sono il migliore". E chissà se anche con la racchetta in mano si sarà inventato nuove finte per confondere gli avversari. Proprio come in campo: doppio passo et voilà, monsieur Candela.