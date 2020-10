Antonio Candreva è recentemente passato dall'Inter alla Sampdoria e sabato alle 18:00 ci sarà anche lui contro la Lazio. Il club biancoceleste è il suo passato. Il centrocampista romano lo lasciò nell'estate del 2016 per approdare all'Inter, ma non ha mai dimenticato i bei momenti dell'esperienza nella capitale, luogo dove ha ridato slancio alla sua carriera. Ecco infatti come ha risposto in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Sanno bene tutti che ho passato quattro anni bellissimi e indimenticabili con quella maglia, vincendo un trofeo importante (la Coppa Italia 2012-13, n.d.r.), un ricordo indelebile. Porterò sempre nel cuore quel periodo. Poi dopo noi andremo ad affrontare un’altra grande squadra (l’Atalanta, n.d.r.), da sfidare nel migliore dei modi".