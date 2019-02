A gennaio, quando sembrava essere imminente la sua cessione, Antonio Candreva è stato bloccato dall'Inter e da Luciano Spalletti ma la prossima estate potrebbe invece lasciare la squadra nerazzurra.



Tra le società che nel recente passato hanno mostrato il maggiore interesse per Candreva c'è il Torino, che attualmente è in piena lotta per la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League: un giocatore con l'esperienza, anche a livello internazionale, dell'esterno nerazzuro potrebbe fare comodo.