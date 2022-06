Intervenuto a La Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro ha parlato della possibile addio di Koulibaly al Napoli: "E' uno dei centrali più forti in circolazione, un giocatore difficile da sostituire. Capisco De Laurentiis che deve far quadrare i conti, ma a volte per cercare di risparmiare si rischia di spendere di più".