Paolo Cannavaro, dopo il ritiro, è volato in Cina per seguire il fratello Fabio. Dal 2018 è collaboratore tecnico al Guangzhou, ma a quanto pare non vuole restare lì a lungo.



Durante una diretta Instagram con il noto attore napoletano, Salvatore Esposito, Paolo Cannavaro ha rivelato le sue intenzioni di tornare a Napoli:



"Avere un futuro nel Napoli è il sogno di ogni napoletano, proprio come il gol in rovesciata contro la Juve".