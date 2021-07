Intervistato in tv, Fabio Cannavaro ha confermato che nel suo futuro non si vede a lungo allenatore del Guanghzou Evergrande in Cina dove è sotto contratto ancora per una stagione e mezza: "Adesso sì, ho voglia di tornare in Italia. Sono anni che alleno. Ho ancora un anno e mezzo di contratto al Guanghzou, una società che mi ha permesso di lavorare, crescere tanto e allenare giocatori forti. La mia idea è quella di tornare e mettermi alla prova nei campionati europei. Sono curioso perché ho studiato e sto continuando a studiare, mi piace tantissimo allenare, cosa che se mi avessero detto anni fa non ci avrei scommesso nulla".