Fabio Cannavaro, ex giocatore tra le altre di Napoli e Juve, oggi allenatore del Guangzhou, ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva, su Rai Due: "Sono 6 settimane che ci alleniamo normalmente, l'unica cosa è che quando vai in giro devi sempre avere la mascherina, e ti misurano la temperatura. Solo i cinema sono rimasti chiusi, è stato fatto un grandissimo lavoro, una gestione spettacolare grazie ad applicazioni che ti controllavano se eri stato a contatto con qualche positivo negli ultimi 14 giorni. Adesso sono molto preoccupato per l'Italia, riaprire le regioni e dare la possibilità alla gente di viaggiare è da irresponsabili: permettiamo al virus, e abbiamo ancora tanti casi, di viaggiare e andare al sud. Non sappiamo molte cose, e sono preoccupato perché ho la mia famiglia che negli ultimi mesi è stata a casa rispettando le regole, spero solo che non venga tutto buttato via".



RIPARTENZA CALCIO ITALIANO - "Mi auguro di sì, ma sento cose assurde. Riaprire adesso non ha senso, ci sono ancora tanti morti e il virus non è controllato. C'è da far viaggiare squadre e addetti ai lavori, da testare tutti i giocatori... La vedo difficile. Tra qualche mese, se verranno fatte alcune regole più toste, magari ci si può pensare".