Cannavaro inizia a disegnare la sua Udinese: uomini chiave, la tentazione 4-3-3 e il ruolo di Samardzic

che, dopo Andrea Sottil, ha deciso di esonerare pure Gabriele Cioffi dopo la sconfitta in extremis contro l’Hellas Verona che, unita ai risultati di Lecce, Cagliari ed Empoli, ha complicato ulteriormente la corsa verso la salvezza. I friulani, ora terzultimi con 28 punti, sono attesi domani dai venti minuti conclusivi della partita contro la Roma, sospesa lo scorso 14 aprile per il malore in campo occorso al difensore giallorosso N’Dicka. Cannavaro proverà a dare subito una scossa, ma- Appena tre allenamenti per farsi un’idea del valore dei calciatori a disposizione e una lista di indisponibili importante che, insieme al lungodegente Deulofeu, comprende Ebosse, Thauvin, Giannetti e Lovric: in queste condizioni, Cannavaro ha trovato comunque l’occasione, durante la conferenza stampa di presentazione, per soffermarsi su tre elementi in particolare che hanno attirato la sua attenzione. Così, per esempio,: "Samardzic, la gente si aspetta tanto da lui, oggi è un po' in difficoltà ma è normale, quando gli avversari ti conoscono poi c'è un occhio di riguardo". Oltre al talento serbo, che con Cioffi era gradualmente sparito dai radar, l’ex tecnico del Benevento ha speso queste parole per un altro dei suoi uomini di punta: ", meglio poi sicuramente averle certe qualità". E infine Cannavaro si è concesso un passaggio sul Tucu, che anche a livello di spogliatoio resta una figura di riferimento.- Ma l’aspetto più importante è quello relativo alleche il nuovo allenatore dell’Udinese potrebbe introdurre per le ultime cinque giornate di campionato. Con l’obiettivo di valorizzare al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori e portare quegli stimoli emotivi necessari per reagire al momento di difficoltà: "Non sono legato ai moduli,, può cambiare in fase di possesso e non possesso, dobbiamo essere bravi a tirarle fuori", ha aggiunto Cannavaro in conferenza stampa.- E dunque, provando ad ipotizzare un’Udinese che si discosti dal canonico 3-5-2 che l’ha contraddistinta da diverse stagioni ormai a questa parte, davanti al confermato Okoye tra i pali, mentre potrebbe abbassarsi di qualche decina di metri la posizione di Ehizibue a destra e di Kamara a sinistra, oggi esterni a tutta fascia col 3-5-2. Attenzione poi all’alternativa Zemura per la corsia mancina e alla possibilità che, in determinate circostanze Nehuén Pérez possa disimpegnarsi come terzino più bloccato a destra (mentre Festy sarebbe l’opzione più di spinta).- Ripartendo dalle frasi di Cannavaro in conferenza,o, in alternativa Success. In mediana, ovviamente intoccabili Roberto Pereyra e Walace e, in attesa di un recupero che non sarà brevissimo da parte di Lovric, saranno ancora Payero e Zarraga a giocarsi una maglia per completare il reparto.