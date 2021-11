Intervistato dal The Sun, l'ex difensore della Nazionale, di Inter e Juve, Fabio Cannavaro ha parlato anche del possibile sorteggio della Nazionale e del suo passato da calciatore.



SERIE A VS PREMIER - "Quella Serie A era la migliore. Ogni squadra aveva dei top players, c'erano sette-otto club coi calciatori più forti al mondo. Anche quando affrontavi le cosiddette piccole, ti imbattevi in calciatori delle loro Nazionali. Oggi in Premier League ci sono giocatori d'élite e grandi allenatori, ma in termini di qualità delle rose quella Serie A era superiore".



ATTACCANTI - "Son e Kane sono molto, molto forti. Il coreano è il giocatore che mi ha colpito di più. Anche Aubameyang è un giocatore formidabile, come Cristiano Ronaldo. Ma io non li avrei temuti, non avrei temuto nessuno. Contro il primo Cannavaro sarebbe stata dura per chiunque".