Fabio Cannavaro a Marca: “Sto guardando molte partite di tutti i campionati. Faccio l'allenatore da sei anni, ho la mia squadra di lavoro, il mio sistema, le mie idee... e ora sono pronto per allenare in Europa. Il calcio europeo è ciò di cui ho bisogno ora. Mi sono fermato ad agosto e sento già il fuoco dentro, voglio tornare. La panchina adesso è la mia passione ed è quello che voglio continuare a fare. Da giocatore non pensavo di fare l'allenatore, ma a poco a poco mi sono appassionato e ora non posso stare senza allenamento”.