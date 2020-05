Fabio Cannavaro parla a Sky Sports UK: “Oggi alleno in uno dei migliori club asiatici ma ovviamente, in futuro, mi piacerebbe provare un'esperienza in Europa. La Premier League? Magari. Guardo tutte le partite, mi piace l'atmosfera e la cultura del calcio inglese. Sono in Cina per provare a migliorarmi ma adoro la mentalità di Klopp e la filosofia di Guardiola, c'e' sempre bisogno di intensità con o senza palla e al contempo devi controllare la partita e provare a vincere. Ho le mie idee e spero un giorno di poterle mostrare anche in Premier".