Gaetano Fedele, agente degli ex Napoli Fabio e Paolo Cannavaro, parla a CalcioNapoli24Live di un possibile ritorno nel club azzurro dei due: "Fabio e Paolo Cannavaro a Napoli sarebbe un’idea assurda? Come ipotesi sarebbe bello, ma la vedo molto lontana rispetto a Juric o De Zerbi. Sarebbe una ipotesi bella, ma il campionato cinese sta per ricominciare. In un futuro tutto può accadere, parliamo di situazioni che possono essere più fattibili come Juric o De Zerbi. Credo che il Napoli sia contro le figure che hanno fatto la storia del club in città: l’ipotesi sarebbe passionale, ma ti imbatti in un’altra realtà. Il presidente non ha mai avvalorato figure professionali napoletane, non l’ha mai fatto. Mi sono chiesto il perché: nella vita ci sono persone che vogliono essere attori principali, e lui non ammette l’idea di essere secondario. La situazione Gattuso è l’ideale, gli fa da parafulmine".