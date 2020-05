Fabio Cannavaro, ex difensore di Napoli, Parma, Inter, Juventus e Real Madrid, ora allenatore del Guangzhou Evergrande, svela un retroscena di mercato legato all’ex compagno Zlatan Ibrahimovic in una diretta su Instagram con Pierluigi Pardo: “Quando è arrivato era molto giovane, come me. Stavamo sempre insieme, io lo prendevo in giro costantemente. Era attratto da Napoli, raccontava che veniva da un posto malfamato. Io rispondevo: tutte le città hanno lati negativi e positivi. Mi disse: ‘Quando vengo a Napoli mi devi far fare un giro per la città. Quale miglior mezzo di una vespa per addentrarci nei vicoli di Napoli? Così si è innamorato: Posillipo, il Golfo, che giornata. Poi la vespa sul lungomare e il giro allo stadio: si è divertito molto”.