Clima teso in casa Toronto, dove l'ultima sconfitta ha alimentato le voci su un. Il The Athletic ha ricostruito lo scenario spiegando che. L'ex Juventus ha parlato così dopo il ko della scorsa settimana: "Non abbiamo una costruzione di gioco, quando un giocatore ha il pallone non sa a chi passarla; su questo aspetto non ci alleniamo e poi perdiamo ogni partita. Questa situazione non va bene per i giovani, la verità è che non abbiamo un'idea di calcio".- Il Toronto ha perso tre delle ultime quattro partite,. Stanotte giocheranno contro il Dc United sperando in una svolta, ma per Bernardeschi e Insigne la situazione è sempre più complicata.