L’avventura di Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi al Toronto Fc prosegue, tutt’altro che a gonfie vele. Il club canadese infatti è desolatamente ultimo nella Eastern Conference della Major League Soccer. La squadra non gira e le due stelle italiane non riescono ad invertire la rotta: nella notte è arrivato un altro ko, 2-0 con il Montreal. Lorenzo e Federico sono stati sostituiti assieme a dieci minuti dalla fine dopo un’altra prestazione opaca.



Con 12 giornate di campionato all'archivio, il Toronto ha altrettanti punti in classifica con sole due vittorie, è ultimo sulle 15 formazioni della Eastern Conference ed è reduce da 3 sconfitte filate. C'è insomma la concreta prospettiva di mancare l'approdo ai playoff anche quest'anno dopo non esserci riusciti neanche nella scorsa stagione. L'ex Napoli sta vivendo una stagione complicata anche da un infortunio e ha segnato 2 gol in 6 partite, per l'ex juventino è fermo a 3 reti e 2 assist in 12 gare.