L'Argentina non trova tranquillità. Dopo il ko contro la Croazia , la vittoria della Nigeria sull'Islanda ha lasciato aperte le porte qualificazione a Messi e compagni. Che però, per il momento, hanno altro a cui pensare. Come riporta gazzetta.it, i giocatori dell'Albiceleste hanno chiesto ufficialmente che Sampaoli non guidi la squadra contro la Nigeria. Fare fuori il tecnico e affidarsi all'autogestione. E' arrivata presto la risposta della federazione.



LA SCELTA - Claudio Chiqui Tapia, presidente federale, prima ha dato l'ok, poi, dopo una riunione con il ct, è tornato sui suoi passi, confermando Sampaoli al suo posto. Sotto contratto sino al 2022, sarebbe stato troppo costoso esonerare l'ex allenatore del Siviglia, che ha contro tutta la squadra, vogliosa di decidere formazione, allenamenti e tutto il resto. Niente da fare, Sampaoli ha la fiducia della federazione: ma contro la Nigeria, nel match decisivo, chi comanderà?