Caos Barcellona, gli altri club minacciano azioni legali se arriva l'ok per tesserare Dani Olmo

Ancora una volta il Barcellona deve fare i conti con i problemi di tesseramento per alcuni suoi giocatori: stavolta a rischio ci sono. Finora entrambi i giocatori sono potuti scendere in campo grazie a un'iscrizione temporanea accettata dalla federazione e con scadenza 31 dicembre 2024, ora il Barça dovrà trovare un'altra soluzione per non perderli.- Il nodo è legato al monte ingaggi del club: Olmo - preso in estate per 60 milioni di euro - e Pau Victor infatti. Quello che filtra dal Barcellona è fiducia e ottimismo per arrivare alla regolare iscrizione dei due calciatori, secondo il quotidiano spagnolo Sport stanno cercando una soluzione definitiva per non avere più problemi in questo senso. Per metterli in lista la società ha venduto i box vip del Camp Nou incassando 100 milioni con i quali spera di avere l'ok per registrare i calciatori a rischio.

- L'altro problema è la scadenza per poterli iscrivere, già superata. Ancora Sport sostiene che. La richiesta delle società è quella di non dare al Barça il via libera per poter registrare Olmo e Victor, facendo saltare loro le prossime partite della squadra e bloccandoli fino alla fine della stagione. Se invece dovesse esserci l'ok per il Barça, questi altri club starebbero pensando anche di procedere per vie legali con un'azione congiunta.