La Coppa Italia continua a seminare il caos all'interno del calcio italiano. Dopo le lamentele del Milan sulla formula compressa, con le semifinali di ritorno da disputarsi il 12 e il 13 giugno e la finale il 17, e la minaccia dell'Inter di schierare la Primavera contro il Napoli per la serie di impegni ravvicinati che attendono i nerazzurri (che tra il 20 e il 21 dovrebbero recuperare la partita di campionato con la Sampdoria e 3 giorni dopo tornare in campo per i match della 28esima giornata), si discute ancora sulla programmazione delle sfide tra Juve e Milan e tra Napoli e Inter. La Lega avrebbe deciso di far disputare l'incontro tra bianconeri e rossoneri il prossimo 12 giugno e 24 ore più tardi quella tra gli uomini di Gattuso e quelli di Conte. Ma proprio i nerazzurri avrebbero avanzato nelle ultime ore la pretesa di giocare per primi, considerando il tour de force al quale sarebbero esposti dopo la ripresa. E' attesa per domani la decisione ufficiale della Lega di A.