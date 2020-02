Manchester, sponda City, è nel caos. La sanzione con cui la Uefa ha escluso ufficialmente la squadra dalla Champions League per 2 anni ha avuto un impatto devastante sul club, sui giocatori e sul mercato, tanto inglese quanto internazionale. I rumors in queste ore si susseguono, sempre più fragorosi: da Guardiola ai suoi top player tutti possono lasciare. E lo stesso Pep, dicono in Inghilterra, è scioccato e preoccupato per il possibile esodo.