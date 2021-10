. Non per i suoi gol, ma - come spesso già accaduto nella sua carriera - per tutto quello che sta accadendo fuori dal campo. La, ancora incerta, a suon di sociale la conseguente esclusione per motivi personali contro il Lipsia in Champions League hanno fatto sì che non si parlasse di calcio, ma di gossip in relazione al numero 9 del Paris Saint-Germain. Presto, però, sarà anche il momento di parlare di futuro: quanto accaduto negli ultimi giorni ha allontanato Maurito dal Psg,- complice anche la possibilità di ottenere i vantaggi fiscali del Decreto Crescita -. Con una squadra che, più di tutte le altre, continua a seguire Icardi e anche negli ultimi giorni dell'ultimo mercato ha provato a riportarlo in Serie A: la