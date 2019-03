Quando tutto sembrava rientrato,in casa Inter. Dopo una settimana di allenamento con la squadra - e visto l'infortunio di Lautaro Martinez -per la sfida contro la Lazio di domani, ma Luciano Spalletti, in conferenza stampa , ha fugato ogni dubbio: ", l'ho trovato come un calciatore nuovo per certi versi.(venerdì, ndr)".Ma cos'è successo venerdì tra l'allenatore e l'ex capitano? Il Corriere della Sera ricostruisce uno scambio di battute avvenuto prima dell'allenamento, davanti ai compagni di squadra. "", la domanda del tecnico; "", la risposta di Icardi.. Niente parole distensive verso lo staff tecnico e la squadra, come invece Spalletti si aspettava., nonostante la difficile situazione che sta vivendo l'attacco nerazzurro. Una scelta commentata anche dall'avvocato Nicoletti , il legale che durante queste settimane ha trattato a lungo con Beppe Marotta: ". Ho sentito ogni giorno Beppe Marotta, che mi ha sempre comunicato che tutto procedeva positivamente". Nuovi sviluppi, per un caso che non è ancora risolto e rischia di protrarsi fino alla prossima estate.