Arriva un nuovo aggiornamento sulla telenovela Icardi, dopo la decisione - comunicata oggi da Luciano Spalletti in conferenza stampa - di non convocare Maurito per Inter-Lazio di domani. L'avvocato Nicoletti, il legale che sta gestendo il caso e ha "trattato" con Marotta per arrivare alla tregua delle ultime settimane, ha dichiarato all'Ansa: "Icardi dal giorno del suo rientro si è messo a disposizione della squadra, con professionalità, seguendo i passaggi da me convenuti nell'interesse dell'Inter e del giocatore con l'ad, Beppe Marotta, e anche con il presidente, Steven Zhang. La decisione di non convocare Icardi non mi è stata anticipata e non conoscendone le motivazioni non posso commentarla. Ho sentito giornalmente Beppe Marotta, che mi ha sempre comunicato che tutto procedeva positivamente".