Quattro rigori, tre espulsioni e cinque gol. È successo di tutto ieri nell'anticipo della Liga tra Elche e Real Betis, terminato 3-2 per gli andalusi. Il club valenciano, colpito da due rossi e tre penalty assegnati contro, non ha gradito affatto la direzione arbitrale del signor Iglesias Villanueva, e nel post-gara si è fatto sentire. E lo ha fatto al limite, anzi andando decisamente oltre, in base a quanto scritto dallo stesso fischietto nel verbale svelato dai colleghi del Mundo Deportivo.



In particolare il ds e il dg dell'Elche si sarebbero rivolti all'ufficiale di gara e ai suoi assistenti con toni durissimi affermando: "Siete dei farabutti, dei figli di put**a, non uscirete da qui". Quanto accaduto sta naturalmente facendo molto discutere in patria, e adesso c'è attesa per la prevedibile mano pesante del Giudice Sportivo.