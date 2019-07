Messi contro Medel, manata, spintoni, testa a testa e poi un rosso sacrosanto, ad entrambi e con l'ausilio del Var. La finalina 3°-4° posto della Coppa America fra Cile e Argentina ha dato spettacolo, ma a far parlare non è tanto il risultato finale (ha vinto l'Argentina 2-1 ndr.) quanto l'episodio che ha visto protagonista il capitano dell'Albiceleste, la sua assenza durante la premiazione e le parole rilasciate ai mezzi di stampa subito dopo che rincarano la dose di accuse contro la Federcalcio sudamericana rea, secondo la Pulce, di aver organizzato un torneo per favorire il Brasile (oggi la finale contro il Perù ndr.)



CORROTTI - ​Tutti hanno visto quello che è successo. ​Bastava un giallo ed era tutto a posto. La verità è che ho pagato le dichiarazioni di qualche giorno fa. Quel cartellino mi è stato dato per ciò che ho detto, è evidente. Perché ho disertato la premiazione? ​E’ semplice, non dobbiamo essere parte di questa corruzione",



PRO BRASILE - ​"Brasile campione? Credo non ci siano dubbi. Mi sembra che purtroppo sia stato tutto deciso a tavolino. Spero che gli arbitri e la Var non influiscano e che il Perù se la possa giocare perché ha dimostrato di essere competitivo. Ma onestamente la vedo difficile".