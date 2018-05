In caso di Europa tolta al Milan dopo la sentenza UEFA, con conseguente ripescaggio della Fiorentina, cambierebbe poco per il mercato viola: al massimo verranno aggiunti uno o due giocatori. La preoccupazione riguarda le eventuali sanzioni che potrebbero essere comminate alla società rossonera, che deve ancora versare ai toscani i venti milioni relativi all’acquisto di Kalinic. In ogni caso la squadra di Pioli andrà in ritiro a Moena dal 7 luglio: se dovesse avere le coppe effettuerebbe qualche giorno di lavoro anche a Firenze. Lo riporta La Repubblica.