Radja Nainggolan vuole tornare alla Roma. È la clamorosa indiscrezione del giorno di Natale. Il Ninja ha confidato ad amici nella Capitale di voler lasciare l’Inter per far ritorno in giallorosso. Di seguito gli audio integrali, con le parole di Nainggolan confidate in una conversazione privata:



“Mamma mia, sto a fa’ un macello qua, voglio tornare”. I primi mesi di Radja Nainggolan all’Inter, dopo l’iniziale euforia per l’entusiasmo dei tifosi, non sono stati come immaginava. Sospeso dalla società nerazzurra per motivi disciplinari e non convocato per il Napoli, il belga si è così sfogato: “Mamma mia, mi danno tutti per finito… Ma va bene, tanto ho sempre dimostrato tutto sul campo e poi alla fine sono sempre rimasti tutti zitti – le dichiarazioni al veleno in questa conversazione privata -. Ma se tra un po’ qualche interista viene a leccarmi il c…, ti giuro, gli rompo il c…”. Poi il desiderio di tornare alla Roma: “Boh, adesso per quanto sono amico di Totti, magari spingerà lui… Ma poi dovrei fare un casino qui per potermene andare, capito?”.