concesso alla Fiorentina durante la gara e considerato generoso dal tecnico di Grugliasco. Una situazione degenerata nel tunnel, dove sono volate parole grosse fra l’allenatore nerazzurro, che avrebbe apostrofato la dirigenza gigliata in maniera offensiva.Un racconto dettagliato lo fa La Stampa, che ha potuto visionare il referto degli ispettori federali. “Sulle scale che dal piano spogliatoio della Fiorentina portano al piano spogliatoioContestualmente, al piano dello spogliatoio dell’Atalanta, si sentivano le urla dell’allenatore Gasperini nei confronti del dirigente Pradè, il cui contenuto non veniva percepito a causa del sovrapporsi delle urla dei tanti tesserati presenti”.Ma non è finita perché, dapprima in tono pacato, cercava di dare spiegazioni, ma dopo poco alzava il tono di voce tanto da indurre i presenti ad invitare Barone a rientrare nello spogliatoio della sua squadra. A tale discussione partecipava anchecon frasi del tipo: “Cosa ci state a fare qui se non intervenite? Andate anche negli spogliatoi della Fiorentina”.