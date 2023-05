Ilè a rischio fallimento. È stata presentata un'istanza nei confronti del club neroverde che giocherà i play-off per salire in Serie B a partire dal prossimo sabato. Lo ha confermato il procuratore della Repubblica di Pordenone, Raffaele Tito senza giri di parole:Nel bilancio del 2022 il club allenato da Di Carlo ha fatto registrare una perdita di 6,75 milioni.Successivamente è arrivata la reazione del club presieduta da Lovisa con la seguente nota:e garantire, sia con il mantenimento della categoria che con la possibile promozione, la continuità di un progetto sportivo portato avanti in questi anni con impegno e sacrifici - si legge -. La dirigenza della Società, assistita dagli avvocati Antonio Malattia, Bruno Malattia, Roberto Casucci e altri professionisti che compongono il gruppo di lavoro,e ritiene di essere in grado di fornire tutti i chiarimenti che si renderanno necessari".