Il secondo portiere della Reggiana, Matteo Voltolini, è stato sospeso per una settimana dall'attività sportiva della società che ha diffuso una nota in cui conferma la "sospensione in via cautelativa del tesserato Matteo Voltolini per una settimana in attesa di comprendere l’accadimento dei fatti del post partita di domenica 17 novembre", partita vinta per 2-1 contro la Vis Pesaro.



Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino che ha citato fonti interne al club, La decisione è stata presa dopo che in città si è diffuso un breve video che riprende il ragazzo in atteggiamenti molto intimi e spinti con una ragazza, all'interno dei bagni di un locale notturno.



Lo stesso Voltolini, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport ha sporto denuncia per violazione della propria privacy. I due ragazzi, infatti, non si sono accorti di niente e sarebbero stati ripresi di nascosto da qualcuno che è entrato nel bagno accanto e, sfruttando l'apertura, li ha ripresi dall'alto.