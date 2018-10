La telenovela sulla compilazione dei calendari e sulla composizione del numero di squadre iscritte alla Serie B non ha fine. Il campionato è iniziato ormai da due mesi con solo 19 squadre a sfidarsi in campo, ma oggi è arrivata una nuova svolta. Il Tribunale Arbitrale Regionale, il TAR del Lazio ha accolto il ricorso della Ternana contro il cambio di formato da 22 a 19 squadre. Una scelta che ribalta l'attuale composizione del campionato e che, riguarda, perchè in adesione del ricorso approvato al club umbro, anche le società Siena, Novara e Pro Vercelli.



IL COMUNICATO - "Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), Accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende i provvedimenti impugnati ai fini del riesame degli stessi nei sensi di cui in motivazione; Fissa per la discussione del merito l’udienza pubblica del 26 marzo 2019; Compensa le spese della presente fase. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati: N. 11188/2018 REG.RIC. Germana Panzironi, Presidente Anna Maria Verlengia, Consigliere Francesca Petrucciani".



LE PAROLE DELL'AVVOCATO - Con un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale e con dichiarazioni riportare da Sky Sport l'avvocato della Ternana, Cesare Di Cintio, ha commentato positivamente la decisione del TAR: “È stata una battaglia lunga, faticosa, ma alla fine siamo riusciti ad ottenere ciò che inconfutabilmente le norme esplicano: l’annullamento dei provvedimenti del Comissario Straordinario relativi alla revisione del format. Ora vediamo cosa succederà con i ripescaggi, una cosa è certa: il format della prossima Serie B sarà a 22”.



FORMAT #SERIEB, IL TAR CI HA DATO RAGIONE! I giudici si sono espressi sulla domanda cautelare e hanno sospeso la pronuncia del TFN evidenziando i profili d’illegittimità dei provvedimenti dell’allora Commissario #FIGC. Sono molto soddisfatto, è il segnale che ci aspettavamo — Avv. Cesare Di Cintio (@CesareDiCintio) 24 ottobre 2018

SUMMIT D'URGENZA -

voluto dal neo presidente della FIGC Gabriele Gravina con gli avvocati della Federazione. I provvedimenti del Tar sono esecutivi, quindi il format della Serie B è adesso a 22 squadre : bisogna riportare tre società in Serie B. La situazione deve essere dunque definita poiché le società richiedenti sono 5 i posti sono 3 .



CHI GIUDICA? - La prima scelta che dovrà fare la FIGC sarà quella di decidere quale organo competente dovrà prendere la decisione sulle squadre da ripescare. La procedura potrà essere rimandata al Collegio di Garanzia del CONI, o al TAR del Lazio oppure ancora potrebbe essere la FIGC a decidere con

.



LA TERNANA NON VUOLE GIOCARE - Secondo quanto riportato da Sky Sport la Ternana, ma anche Pro Vercelli e Novara stanno valutando la possibilità di non scendere in campo quest'oggi perchè in serata sono previsti alcuni recuperi delle prime giornate del campionato di Serie C.



RINVIATI I RECUPERI - La Lega Pro ha ufficializzato il rinvio dei recuperi previsti questa sera e che coinvolgono Ternana, Novara, Siena e Pro Vercelli

E’ stato convocato per il pomeriggio di oggi un summit d’urgenzaun atto di autotutela