Appuntamento fisso, come ogni lunedì.torna anche oggi in diretta sua partire dalle 18.30 per fare il punto insieme a Federicoe al direttore Stefano. E a tanti ospiti.Il tema rovente di giornata è, indubbiamente,. Tra i club fondatori anchee con i nostri tre inviati delle tre squadre approfondiremmo tutti gli sviluppi. E con i nostri ospiti di serata:, presidente della Lega Basket Serie A ed ex dirigente di Milan e Roma; e il procuratore, per una panoramica anche sul mondo del mercato, tra Superlega e Covid. Vi aspettiamo alle 18.30 sul nostro canale Twitch