Dopo l'appuntamento di martedì scorso, ancora in piena bagarre da- rigorosamente in videoconferenza - che avrebbe dovuto essere quella della possibile e definitiva resa dei conti tra i 3 club che avevano aderito al progetto,(che anche nelle recenti settimane aveva più volte delegato a un altro esponente della società il compito di rappresentarlo, ndr),- Si è parlato invece della questione dei diritti tv - che peraltro resta in sospeso dopo il ricorso d'urgenza di Sky contro Dazn per possibile violazione della Legge Melandri - col pacchetto 2, quello delle 3 partite che per il triennio 2021-2014 saranno assegnate in co-esclusiva a due differenti soggetti. Per martedì 27 aprile sarà reso pubblico un nuovo bando per i broadacaster interessati.Eppure, a margine di queste delibere,. Una presa di posizione netta, ribadita e sottolineata - secondo quanto ricostruisce l'Ansa - con toni definiti duri anche dal presidente della Lega, finito nelle scorse settimane nel mirino di 7 società che ne hanno contestato la governance, tra cui proprio Inter e Juve.- Un round che si è concluso con una sostanziale parità, in vista del faccia a faccia previsto per la nuova assemblea; esattamente come in, match valevole per la 25esima giornata e mai giocato lo scorso 2 marzo a causa del focolaio di Covid abbattutosi sulla formazione granata., che temono che un eccessivo slittamento nel tempo della partita possa condizionare il finale di campionato. Questi dirigenti hanno invitato il presidente della Lega Dal Pino a un intervento, incassando una disponibilità a parole che però, in virtù del fatto che il giudizio sulla vicenda sia tuttora in sospeso, non potrà convertirsi in qualcosa di concreto.. Il che rischia seriamente di portare al recupero di Lazio-Torino non prima del prossimo 19 maggio, forse a giochi già fatti.