In seguito agli appuntamenti della vigilia del match in quel di Formello, la Lazio partirà nel pomeriggio alla volta di Napoli col treno. Una volta arrivati in terra campana, quasi tutti i calciatori biancocelesti si recheranno presso la sede del ritiro scelta dalla società. Come riporta Il Corriere dello Sport, Immobile e Strakosha si ricongiungeranno ai compagni solamente per cena. Prima saranno accompagnati ad affettuare il test del Dna richiesto dalla Procura della Repubblica di Avellino nell'indagine sulla Futura Diagnostica per il celebre caos tamponi dello scorso novembre. Importante sottolineare che l'unico indagato è l'amministratore delegato del laboratorio, Massimiliano Taccone.