L'ottimo momento, il pareggio contro l'Inter capolista e i precedenti a favore sono i fattori che rendono il Napoli favorito nello scontro casalingo con la Lazio, che giovedì chiuderà il turno infrasettimanale di Serie A. La sfida in chiave Champions vede i partenopei piuttosto avanti, a 2,05, mentre il «2» è proposto a 3,45, poco più alto del pari, che si gioca a 3,60. Nelle ultime tre stagioni il terreno del Napoli è stato tabù per la Lazio, che ha preso quattro partite su quattro (tre in campionato e una in Coppa Italia). È comunque una sfida da cui si attendono scintille. Il Goal prevale a 1,53 sul No goal a 2,35, anche se l'attacco del Napoli fa più paura: se un anno fa tutti avrebbero aspettato un gol sicuro di Ciro Immobile, stavolta il centravanti biancoceleste non è il principale candidato ad andare in rete nella sfida del “Maradona”. Un gol dell'ex capocannoniere è visto a 2,50, alla pari con Victor Osimhen, mentre una rete del belga Dries Mertens si gioca a 2,25. Cinque vittorie consecutive, dieci in nove partite, i tre punti sottratti alla Juve domenica scorsa e il terzo posto in classifica: l'Atalanta è ormai stabilmente tra le grandi del campionato e giovedì pomeriggio farà visita alla Roma da favorita. Il sesto successo di fila in campionato per la Dea si gioca a 1,97, i giallorossi sono a 3,55, mentre il pari è proposto a 3,80. La vittoria di misura contro la Juve è un'eccezione per una squadra che segna e concede anche abbastanza. La Roma, invece, ha subito ben tre reti dal Torino nell'ultima sfida. Questo per gli analisti giustifica una quota del Goal piuttosto bassa a 1,45, contro il No Goal schizzato a 2,60. Inter, Milan e Juventus sono attese da tre incontri piuttosto agevoli. La capolista Inter può ripartire subito dopo il mezzo stop di Napoli, e nella trasferta di La Spezia è favorita contro i liguri a 1,40. La neopromossa vede il successo a quota impresa: il «2» si gioca a 7,25, mentre la «X» è un obiettivo meno utopico ma comunque molto complicato, a 4,75. Il Milan resta a San Siro e, dopo il successo sul Genoa, affronta il Sassuolo con la vittoria proposta a 1,55. Il «2» neroverde è visto a 5,50 con il pari a 4,25. La Juventus può provare a riconquistare la terza piazza persa nello scontro diretto con l'Atalanta, e con il Parma allo Stadium vede un successo agevole a 1,27. Poche, quasi nulle, le speranze dei Ducali, per cui il «2» è visto a 11, mentre il pari si gioca a 5,75.