Alle 18:45 andrà in scena Napoli-Leicester, gara valida per l'ultima giornata della fase a gironi del gruppo C di Europa League. Alla squadra partenopea occorrerà solo una vittoria per riuscire a passare il turno, mentre gli inglesi hanno due risultati su tre. Alla sfida non ci si avvicina nel migliore dei modi perché è scoppiato il caos Covid.



In casa Leicester, dunque, è scattato l'allarme Covid, in sette giocatori non sono partiti per la trasferta di Napoli. L'Asl Napoli 1 ha chiesto così alla squadra di sottoporsi ai tamponi, però gli stessi inglesi hanno rifiutato in un primo momento. Nella riunione di questa mattina tra UEFA e i due club è emerso che da protocollo non è previsto l'obbligo di nuovi tamponi. L'Asl di riferimento, però, ha insistito e poche ore fa è riuscita a convincere il Leicester che dall'Hotel Vesuvio ha sottoposto tutto lo staff e tutti i giocatori ai test rapidi prima e a quelli molecolari poi.