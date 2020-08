Fabio Capello, ospite di Sky Sport, ha parlato dell'avvento di Leonardo, a fine primo tempo, negli spogliatoi con i giocatori del Paris Saint Germain: "Ho saputo che una persona all'intervallo è entrata in spogliatoio. Parlo di Leonardo, lui fa capire che la squadra è in difficoltà, mai un DG sarebbe sceso per dire certe cose. Nessuna società italiana. Galliani non si è mai presentato nel corridoio mentre eri in difficoltà. È sempre rimasto in tribuna. Questo atteggiamento non va a favore di Tuchel, questo è il momento tattico più importante, i giocatori devono seguire quello che dicono l'allenatore. La presenza di Leonardo può avere aiutato un giocatore a fare meglio, senza aspettare il solo Neymar. Va visto sotto due aspetti. Poi non so se sia permesso scendere al dg...".