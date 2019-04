Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Radio Catalonya della Champions League in corso e non solo: "Il Barcellona è uno dei favoriti almeno per la conquista della finale della Champions League, ha tutto per riuscirci. Mi piace Ernesto Valverde, la sua squadra ha un gioco con meno passaggi e più verticalizzazioni. Mi annoio di meno adesso. Juve? Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, è un’altra delle favorite. C’è stato un miglioramento sotto il profilo della mentalità, hanno voglia di vincere. All’inizio della stagione avevo scelto il Manchester City per la vittoria finale, ma non mi è piaciuta la partita che ha perso contro il Tottenham: li vedo stanchi”. Poi però avverte: 'Attenzione, perché la squadra più forte non sempre in finale vince'".