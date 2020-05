Momenti di dibattito acceso negli studi di Sky Sport in occasione di Sky Calcio Club. Fabio Capello, intervenuto a proposito del tema legato al lungo ritiro per le squadre di Serie A nel caso in cui ripartisse il campionato, si è detto favorevole: "Cosa vuoi che sia un ritiro? C'è gente che perde il lavoro, oppure in cassa integrazione... cosa sarà mai un ritiro da 40 giorni per i calciatori?". La replica di Beppe Bergomi è stata con tono irritato: "Sei demagogico. Bravo, con questa frase ora prenditi l'applauso...", le sue parole.