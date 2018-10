"Io sto con Gattuso". L'ex tecnico del Milan Fabio Capello è intervenuto a 'Radio Anch'io Sport' su Radio Uno e, parlando dei rossoneri, ha mostrato una posizione opposta a quella critica dell'ex presidente Silvio Berlusconi: "Prima lo scudetto al Milan o il Monza in A? Alla pari: il Milan ha bisogno ancora di qualcosa per battere la Juve, il Monza, conoscendo Berlusconi e Galliani, in tre anni potrebbe arrivare in Serie A. Gattuso sta dando mentalità alla squadra, coscienza della propria forza e Leonardo e Maldini sono parte importante di questo progetto".



DERBY - "Il Milan è cresciuto molto, se la gioca alla pari con l'Inter e potrebbe creare dei problemi a Spalletti. Quando difende, però, ha qualche difficoltà: concede sempre qualcosa agli avversari e davanti a gente come Icardi e Perisic questo può essere pericoloso. Per me, comunque, Gattuso è il tecnico giusto per il Milan: ha creato mentalità di gruppo, un gioco alla squadra. Mi piace molto come gioca il Milan".



SFIDA HIGUAIN-ICARDI - "Ho allenato Higuain da giovane e aveva già una grande capacità di calciare in porta, è migliorato molto nel giocare con la squadra, in questo gli è servito giocare in Europa ed è sempre stato un bravissimo ragazzo. Il derby dipenderà molto da chi gioca con i due centravanti: Suso mi sembra difficile da marcare anche per l'Inter, che dovrà raddoppiarlo, Icardi potrà creare qualche problema difensivo al Milan. A me piacciono molto entrambi, ma sono da sempre un fan di Icardi, è il classico giocatore da area di rigore, che 'sente' il gol e sa muoversi. Higuain si muove meglio in generale, ma i difensori dell'Inter sono più preparati".