L'ex allenatore di Milan e Real Madrid, Fabio Capello, ha commentato a Sky Sport il caso Mauro Icardi.

TROPPE PAROLE - Sono arrivati a questo punto perché non sono stati attenti a quei momenti in cui è venuto a crearsi qualcosa che ha mandato in cancrena il rapporto fra il giocatore, l'allenatore e lo spogliatoio. Hanno parlato tutti un po' troppo. Io dopo che è stato fatto il comunicato della società avrei detto: "c'è il comunicato, vale quello, verrà curato e non se ne parla più".



QUALCOSA SI E' ROTTO - "Precedentemente, nello spogliatoio, sicuramente qualcosa si è rotto perché l'impegno che ha mostrato la squadra quando lui è rimasto fuori è un impegno che non si vedeva precedentemente".



SBAGLIATO PARLARNE - "Un allenatore che ha il termometro dello spogliatoio non deve arrivare a questo punto. Spalletti ha sbagliato, non deve parlare e dirlo alla stampa. Deve fare una riunione coi giocatori ed essere chiaro su quello che devono fare. Un allenatore lo vede e lo sa come funziona e deve capire come intervenire e fare chiarezza. Io l'ho fatto ai tempi del Real Madrid, con Mijatovic e Raul, gli ho mostrato dei video e ho messo i giocatori davanti a un ultimatum. La volta successiva non è più successo".



PERSONALITA' - "Io come allenatore, non faccio intervenire la società. Se lo faccio vuol dire che non ho la personalità per intervenire e sistemare io le cose"