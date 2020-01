"De Ligt non sta bene? Dicono loro che non stia bene...". Risponde così Fabio Capello a Sky Sport sul momento difficile di Matthijs de Ligt: "Bonucci ha bisogno di un giocatore come Demiral, più che di uno come de Ligt. Per Matthijs ci vorrà il tempo di capire il nuovo sistema di gioco, la nuova mentalità e altre difficoltà".