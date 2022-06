Fabio Capello, nel corso dell’intervista rilasciata a Il Giornale, parla di Paulo Dybala: “Questo non lo so dire, non riesco a capire dove lo vedrei bene. Dybala come qualità, ripeto, non si discute, si discute sulla sua continuità e mi sembra che le offerte che gli stanno facendo siano state intelligenti in base alle sue prestazioni sul campo e alla partite che giocherà. I dubbi sono fisici non tecnici”.